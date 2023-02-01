По меньшей мере 2 погибших и 7 раненых: подробности ракетного удара по многоэтажке в центре Краматорска

Дом в центре города полностью разрушен.
Российские террористы вечером, 1 февраля, ударили ракетой по многоэтажке в центре Краматорска. Уже известно о по меньшей мере 2 погибших и 7 раненых.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых — такие последствия обстрела, зафиксированы на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили. На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Вероятно, под завалами могут быть люди. О ходе спасательных работ буду сообщать дополнительно", — написал Кириленко.
Напомним, в г. Краматорске Донецкой области вечером, 1 февраля, российские оккупанты запустили ракету по многоэтажному жилому дому. Очевидцы сообщают, что под завалами находятся люди, которые просят о помощи.
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