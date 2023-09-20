По меньшей мере 25 тыс. украинцев потеряли конечности из-за войны – Sky News

По информации издания, за 18 месяцев войны в Украине по крайней мере в 10 раз больше людей с ампутациями, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

По меньшей мере, 25 тыс. украинцев потеряли конечности после полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года.

Такие данные приводит в своей статье британское издание Sky News без указания официального источника информации.

"Точные цифры трудно проверить, и они могут быть намного выше", – говорится в статье.

Количество искалеченных российских окупантов неизвестно, но считается, что оно также огромно. Ни украинские, ни российские чиновники официально не желают обнародовать эти цифры, отмечают в издании.

"Цифра не официальна, и некоторые из них — это потеря нескольких конечностей. Это стадион, полный инвалидов", – говорит Майк Коркоран, соучредитель Медицинского центра ортопедии и протезирования (MCOP) неподалеку от Вашингтона.

За 18 месяцев войны в Украине, по крайней мере, в 10 раз больше украинцев с ампутациями, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Майк Коркоран прогнозирует, что проблемы, с которыми сталкивается Украина с ампутациями, в конечном счете сделают ее мировым лидером в протезировании. Но это требует времени и больших инвестиций.

В его планах – впоследствии открыть клинику по протезированию в Украине. Майк и его команда курсируют туда и обратно по Украине, чтобы учить местных врачей.

"Это займет больше сил, чем есть у нашей компании и меня. Сотням протезистов понадобится много лет, чтобы фактически ухаживать за всеми этими ранеными людьми, не только военными, но и гражданскими", — говорит Майк Коркоран.

Ранее украинский военнослужащий Илья Михальчук рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в плену у боевиков ЧВК "Вагнер". Мужчине вагнеровцы ампутировали две руки.

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