"По меньшей мере несколько лет": аэроразведчица дала неутешительный прогноз по окончании войны

Украинская военная «Анаконда» прогнозирует еще несколько лет войны с Россией. / © Associated Press

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Украине, вероятно, придется воевать с Россией еще не менее нескольких лет, несмотря на надежду на скорейшее завершение конфликта.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказала военная Дарья с позывным «Анакондом».

Дарья присоединилась к ВСУ в 2024 году, несмотря на отрицание почти всех родственников. Впоследствии она стала аэроразведчицей и единственной девушкой-пилотом в батальоне беспилотных систем.

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«Все еще верю в скорое завершение войны. Но, смотря на ситуацию на фронте сейчас, по-моему, еще придется воевать не менее нескольких лет. Быстрого окончания пока не видно, к сожалению», — отметила «Анаконда».

Даже после войны Дарья хотела бы продолжать работать в сфере беспилотников, возможно, уча других и делясь своим опытом. В других областях она себя пока не видит.

К слову, производство украинских дронов выросло на 900% за год. Эксперты рекомендуют инвестировать в технологии и защиту разработок для дальнейшего улучшения результатов.

Напомним, Россия, способная выдерживать огромные военные потери, продолжает войну, тогда как Украина может проиграть из-за приостановки США поставок жизненно важных систем ПВО.

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