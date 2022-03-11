"По мирным объектам Харькова использовали авиационные фугасные бомбы", — российский подполковник

Радиус поражения боеприпаса составляет 60 метров.

Во время бомбардировки гражданской инфраструктуры Харькова использовали фугасные авиационные бомбы свободнопадающие, калибром 250 и 500 кг.

Об этом военнопленный российский подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка заявил в ходе пресс-конференции.

"По мирным объектам Харькова использовали авиационные фугасные бомбы свободнопадающие, калибром 250 и 500 кг. Радиус поражения 60 метров", — сказал он.

Между тем стало известно, что российские военные обстреляли Харьковский физико-технический институт и повредили исследовательскую ядерную установку, разрушение которой может привести к экологической катастрофе не только в Украине, но и за ее пределами.

ТСН.ua

Читайте также: