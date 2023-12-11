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"По нас выстреляли 12 млн.": Дикий рассказал, сколько миллионов снарядов имеет РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"По нас выстреляли 12 млн.": Дикий рассказал, сколько миллионов снарядов имеет РФ

Снаряды / Фото: Associated Press

Оборонпром России ежегодно выпускает до 1,1 млн. снарядов.

В России на складах сейчас есть до 4 млн снарядов.

Такие данные привел политический и военный аналитик, ветеран АТО, экскомандир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

"Там 4 млн. снарядов на складах, 1,1 млн выпускает их оборонпром за год. Казалось бы, страшные цифры. Но по состоянию на август этого года они выстреляли по нам 12 млн. Оказывается, если воевать как они, то их запас на полгода, даже не на год", — сказал он.

Напомним, Дикий озвучил потери техники РФ на войне. По его словам, украинские военные уничтожают 100-150 российских танков за разные месяцы.

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Дата публикации
Просмотры
592
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