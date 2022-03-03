"По новостям, Таня, ху**ю показывают": СБУ опубликовало видео, как российские оккупанты рассказывают родственникам, что происходит в Украине

"По новостям, Таня, ху**ю показывают": СБУ опубликовало видео, как российские оккупанты рассказывают родственникам, что происходит в Украине

Один из них признался, что у РФ не было ни никакой тактики. По его словам, они здесь выживают.

Российские оккупанты сдаются в плен и моментально осознают, что с ними происходит. Кремлевская пропаганда настолько затмила рассудок родственников солдат, что те до последнего не верят в то, что по детским садам и больницам стреляет Путин.

Видео допроса кафиров опубликовали в пресс-службе СБУ.

На видео есть несколько оккупантов, которые поочередно рассказывают своим родственникам о том, где они сейчас находятся и что с ними происходит.

“У нас были совместные учения с Беларусью. Нас обманули. Эти учения якобы закончились и наше дырявое правительство отправило нас в Украину. Мы незаконно пересекли границу. Я сейчас нахожусь в плену, в Украине. Мне нужно донести информацию, что здесь РФ долбит мирных жителей. Идет захват Украины. А они войны не хотят. Никто не хочет, кроме России”, — рассказывал один из оккупантов своей родственнице.

Примечательно, что женщина, которая выслушивала солдата, реагировала на его слова весьма спокойно. Для нее не было шоком то, что ее близкий попал в плен.

Еще один оккупант рассказал по телефону, что он ранен и находится в плену в Украине.

“Виноваты не украинцы, как нам говорят. Наши вторглись. Здесь разбомбили школы, детские сады, больницы. И это все делают наши. Петровича нет в живых. У нас от роты осталось человек 20. Вовку я не видел уже дня три. Украинцы — хорошие ребята, я честно говорю. Путин ракету запустил — все, нет роддома, больницы”, — добавлял оккупант.

При этом женщина, в ответ на слова пленного, говорит, что по российским новостям утверждают обратное — якобы это Украина стреляет по своим же критическим объектам.

“По новостям, Таня, ху***ю показывают. Все, не плачь. Это видео нужно показать везде. В интернете, на работе. Ехать в комитет солдатских матерей. Со мной здесь в плену Серега Корунов — передай его жене”, — акцентировал военный преступник.

Третий оккупант, с которым СБУ проводила допрос, сознался, что у РФ не было никакой тактики. С его слов, они здесь выживают.

“Наше командование управлять не может. Питание плохое, обеспечение — плохое. Так что, пацаны, которые остались в РФ, пишите рапорта и не едьте сюда. В Украине мирный народ, я видел, как они живут — они стоят друг за друга”, — заключил очередной оккупант.