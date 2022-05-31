По плану Путина Молдова и Приднестровье должны были превратиться во вторую Беларусь и стать плацдармом наступления на Киев

По плану Путина Молдова и Приднестровье должны были превратиться во вторую Беларусь и стать плацдармом наступления на Киев

Геннадий Чорба родился в городе Рыбница. Экс-начальник Государственной службы связи и информации Приднестровья, советник президента так называемой ПМР, общественный активист. После прихода к власти команды нового президента Вадима Красносельского против Геннадия возбуждено уголовное дело, он отсидел 12 месяцев в одиночной камере. Сейчас приговор заменен условным.

Геннадий, насколько Приднестровье - это Россия?

Это устоявшийся стереотип. Понимаете, Приднестровье – это не Россия, Приднестровье – это Шериф (корпорация-монополист, которая полностью владеет целыми отраслями экономики анклава). Для того, чтобы решать свои проблемы с заработком денег, здесь культивируется этот статус России, русского мира. Дело в том, что основной заработок фирмы (Шериф) и само существование Приднестровья возможно только когда сюда поступает практически бесплатный российский газ, на котом делаются миллиарды. Миллиарды, не миллионы а миллиарды долларов. Которые все время растекались в сторону Кишинева, в сторону Киева. То есть это была черная дыра. Именно для того, чтобы получать соответствующие плюшки, и культивировался этот статус пророссийской территории. Это выгодно было всем, кто зарабатывал на этом деньги.

То есть такая типичная серая зона?

Это даже не серая зона, это такая нормальная черная дыра. Я так понимаю, что события с Медчедчуком – ряд вопросов так же решались через Приднестровье. Завязан Порошенко – он как бывший приднестровец был бендерчанином. Его отец тут прожил и у него так же серьезные завязки тут были. Бывшие руководители Одесской области – тут все очень серьезно завязано. И крутились очень серьезные деньги. И до поры до времени эту територию старались не замечать. И поменьше про нее говорить – потому что может всплыть много иетересного. Сегодня Приднестровье стало центром геополитических интересов – в связи с войной в Украине.

Насколько население Принестровья поддерживает этот постсоветский шабаш, который нагнетается там?

39/40 очень много людей выезжает на запад, особенно в последнее время. Это Польша, Чехия, Германия, Румыния.

Сейчас этот процесс в связи с войной усилился?

В связи с войной усилился процесс вывоза отсюда детей. Ну и при первой возможности если есть возможность люди выезжают. Потому что экономическая составляющая – на нее наложилось все связанное с войной.

Какая средняя зарплата в Приднестровье?

Я вам скажу какая максимальная пенсия в Приднестровье – 1700 приднестровских рублей. Это со всеми доплатами 107 долларов. Максимальная, я прошу заметить. Это люди, которые имеют стаж 30-40 лет. А минимальная – это около 60 долларов. При чем цены – на коммуналку еще более-менее, но на продукты питания цены выше, чем в Украине, это точно.

Приднестровье – это Молдова, и Украина поддерживает эту политику. Сможет ли Приднестровье стать Молдовой?

Я скажу больше – так оно и будет. Сегодня этой территорией заинтересовались геополитические игроки самого высокого уровня. Фактически до декабря прошлого года у Приднестровья был статус непризнанного государства – есть такой статус в международном праве. Пока влияние России сохранялось, пока пророссийские силы рулили в Кишеневе, и могли оказывать очень серьезное влияние на ситуацию, Приднестровье в том статусе существовало.

В Кишиневе пришли во власть силы, которые по согласованию с более серьезными игроками должны изменить статус Приднестровья – дать ему некие гарантии, автономный статус, но в рамках реинтегрированной Молдовы.

Сейчас ситуация резко изменилась. И те надежды, что Приднестровье войдет в новое образование – Новороссия – разбились об стену. Реинтеграция – это дело времени. И очень скоро мы увидим изменения – потому что нынешний статус Приднестровья не устраивает никого кроме России.

Это будет через армейское вмешательство?

Молдова в лице Санду пока не готова к такому развитию событий. По моей информации на Санду оказывает очень серьезное влияние ФРГ. Все равно присутствует страх, что Россия при таком развитии событий может применить силу против Кишинева. Я вам скажу больше – крайние обстрелы Одессы – это был такой звоночек Кишеневу – и завуалированная угроза что будет если Майя Санду решит взбрыкнуть. Сейчас Кишинев пытается решить вопрос экономическими средствами – весь экспорт Приднестровья идет через Кишинев, потому что граница с Украиной перекрыта.

Давайте зайдем с другой стороны. Поговорим про российский контингент, который находится в Приднестровье с начала 90-х.

Здесь есть два вида контингента. Первый – это миротворческие силы, которые находятся законно на территории, получив мандат в 90-х годах. Это так называемые голубые каски. Туда входят войска России, Молдовы и Приднестровья. Но большинство, порядка 70% - это российские войска. К ним вопросов нет, они имеют мандат и международный статус. И второй вид российских войск – это ОГРВ – объединенная группировка российских войск в Республике Молдова. В советское время Молдова входила в Одесский военный округ. И на территории Молдовы находилась 14-я армия. Когда начался развал Союза, войска из Молдовы были выведены на "левый берег" – и после войны эта территория перестала быть контролируемой Кишиневом. И на этой территории были организованы остатки 14й армии – потом она была реформирована в то самое ОГРВ. Россия в 1998-99 годах взяла на себя обязательства вывести этот контингент. Дело в том, что на териитории Молдовы в селе Колбасна находятся склады Южной Группировки войск СССР. Это подземные хранилища, это склады, это многие гектары складов, там около 20 тысяч тонн разных вооружений. Так вот под предлогом охраны этих складов Россия зафиксировала на этой территории ту самую ОГРВ.

Какую опасность ОГРВ имеет в рамках этой войны?

В Тирасполе есть воздушно-посадочная полоса. И она была модернизирована – и позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты типа ил-76. То есть самолеты позволяющие перебрасывать технику и личный состав. Так вот насколько я понимаю, задача стояла в следующем – со стороны Николаева блокировать Одессу с севера, высадка морского десанта на Одессу и одновременный подход к границам Приднестровья – и через Тираспольский аэродром с Крыма ударить в сторону Киева с юга. При чем они решали еще одну задачу – не надо было транспортировать вооружение через большие расстояния. Логистика решалась в плане наличия этих вооружений на складах – я имею в виду боеприпасов на территории Приднестровья. Скажу больше – в разговорах с товарищами, которые имеют доступ к Госдуме прозвучала фраза – "че ты принял эту позицию, ты что, не понимаешь, что через 48 часов в Тирасполе начнут садиться транспортники с десантом?!"

С точки зрения ударной группировки, которая сделает вылазки в сторону Украины, ОГРВ не представляет опасности. Это скорее структура обеспечения, которая при определенных условиях могла бы выполнить свою роль. Но в любом случае это вражеские формирования и Украине приходится удерживать значительное количество войск на границе с Приднестровьем.

То есть сейчас создается искусственно напряжение чтобы держать войска на границе с Приднестровьем?

У Украины был бы идеальный вариант решения этой задачи путем оказания помощи Молдове в реинтеграции этой территории. Молдова с этой точки зрения не может себе позволить такую силовую операцию. Сегодня создался уникальный шанс решить исход той старой войны, как бы это устроило Киев, Кишинев, и Запад в целом. Но в первую очередь решить относительно людей, проживающих на этой территории. Потому что мы сегодня находимся в заложниках. Состояние гетто.

Документы не признаются. Невозможно на своем автомобиле с номерами Приднестровья передвигаться – по Молдове еще вопросов нет, а дальше, за границу ты никуда не выедешь. Это всякого рода дубликаты документов, получаемые на этой территории. Те, кто с этим не сталкивался, не могут себе представить весь ужас жизни в непризнанном государстве.

На момент развала Союза, в 1989-м году когда прошла перепись населения, на территории Приднестровья проживало 850 тысяч человек. На сегодняшний день в лучшем случае 230-250 тысяч.

Какая сейчас ситуация с Тираспольской полосой? Кто-то из наших чиновников заявлял, что там все разворовано и она не может принимать самолеты?

На аэродроме не работает РЛС. Просто визуально посадить самолет можно. Но при ухудшении погодных условий это может сыграть злую шутку. Посадить самолеты можно, и они садились туда. Я имею в виду тяжелые транспортные самолеты.

С точки зрения опасности переброски десанта российскую федерацию сдерживает только тот фактор, что ПВО над Одессой такие "летающие коровы" (Ил-76) сбивает на раз-два.

Бывший президент Молдовы Додон был пропутинским товаришем – хитрым, зарабатывающим бабки на этом. С Путиным он был в друзьях.

Три года тому назад Россия решила выделить Молдове кредит – 3 миллиарда долларов под смешные проценты. Но оказывается этот кредит был целевым. На восстановление Бельского военного аэродрома. Который мог бы принимать эти самые транспортные тяжелые самолеты. Второе – на модернизацию Кишиневского международного аэропорта, который сейчас не может принимать тяжелые самолеты. И на модернизацию шоссейных дорог в сторону Украины – которые могли бы выдержать движение тяжелой техники.

То есть была бы такая вторая Беларусь?

Да, очень даже может быть. В этот же план входил и Тирасполь с его взлеткой.

Они успели ремонт провести?

Нет, там тогда Конституционный суд Молдовы указал на незаконность этого кредита, потому что там еще было одно условие. Сегодня долг Молдовы за газ оформлен как долг фирмы "Молдовагаз" Это предприятие которое больше чем на 50% принадлежит "Газпрому". То есть "Газпром" должен "Газпрому". Еще одним условием этого кредита было переведение всего долга в государственный долг. И на основании этого тогда КС Молдовы указал на незаконность этого кредита – на этом основании он не был принят.

Украине очень повезло, что политическая ситуация в Молдове изменилась и у нас нет второго фронта в Молдове.

Когда Додон ездил к Путину в последний раз, его там не приняли. Потому что до этого он убеждал Путина, что останется у власти и все планы Путина по Молдове должны осуществиться. Через Молдову должна была быть вторая Беларусь.

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