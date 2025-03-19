По приказу Путина россияне якобы сбили собственные беспилотники: заявление представителя Трампа

Российские войска якобы сбили семь собственных беспилотников, нацеленных на энергообъекты Украины после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил в среду, 19 марта, спецпредставитель президента США Стив Виткофф в эфире Bloomberg.

Он заверил, что Путин в течение 10 минут после разговора с президентом Трампом приказал российским войскам не атаковать какую-либо украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Любые атаки [российских беспилотников на украинскую энергетическую инфраструктуру], которые произошли минувшей ночью, произошли до того, как был отдан этот приказ. Фактически, россияне сказали мне сегодня утром, что семь их беспилотников были в пути, когда президент Путин дал свой приказ, и они были сбиты", — сказал он.

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Спецпредставитель Трампа сказал, что склонен верить в "добросовестность" Путина.

"Он [Путин] сказал президенту Трампу вчера, что будет действовать добросовестно, и я верю ему на слово", — добавил он.

Напомним, накануне, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, который длился более полутора часа.

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