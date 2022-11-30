По примеру Медведчука: задержанных священников УПЦ (МП) могут обменять на пленных украинцев

В военной разведке рассматривается вариант обмена пленных граждан Украины на задержанных во время обысков священников УПЦ (Московского патриархата).

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он подчеркнул, что украинская сторона будет использовать наименьшие возможности для обмена наших пленных граждан.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые для этого будут появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать», – сказал Юсов.

Масштабные обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата

После скандала в Киево-Печерской лавре, где женщины исполняли прославлявшую Россию песню, Служба безопасности посетила Лавру и другие церкви УПЦ (МП). Во время обысков правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и Буковине.

Так, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

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