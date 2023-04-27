По примеру Пригожина: Минобороны РФ готовит первую партию зэков к отправке на войну в Украину

Российское Министерство обороны начало вербовать заключенных в тюрьмах РФ на войну в Украину и даже уже отправило в Белгород первую партию "военных".

Об этом информирует Telegram-канал " Досье шпиона ".

Россия планирует направить новобранцев в Луганскую область.

Ранее вербовкой зэков занимался руководитель террористической частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин. Однако теперь "работать" с заключенными разрешено только Министерству обороны, что существенно ослабило займы Пригожина.

Примечательно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу стал руководителем подразделений, состоящих из преступников. Источники сообщают, что сначала в Минобороны РФ планировали использовать положительный опыт Пригожина в эксплуатации "сидел" и привлечь на службу в ЧВК "Редут".

"Планы изменились после начала работы. Приближенные Шойгу подумали – "зачем тратить честно украденные заработанные деньги на финансирование вербовки заключенных, если можно использовать бюджетные деньги налогоплательщиков?", – говорится в сообщении.

Сообщается, что первая партия "военнослужащих" в количестве 300 человек уже прибыла под командование ОГ "Белгород" для прохождения первоначальной подготовки. Далее они будут направлены в Луганскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что в последние дни руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин все больше истерит из-за украинского контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что от частной военной компании "Вагнер" по-прежнему была мощной организацией, остался просто бренд.

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