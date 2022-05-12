По результатам войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс – лидер Китая

По результатам войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс – лидер Китая

По словам Арестовича, глава КНР Си Цзиньпин нечасто делает внешнеполитические заявления, значит "это тщательно выверенная история".

По результатам войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, глава КНР Си Цзиньпин нечасто делает внешнеполитические заявления, значит "это тщательно выверенная история".

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 11 мая.

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"Лидер Китая Си Цзиньпин заявил интересную вещь. Он заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины. Считает, что нужно решить все дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины, напоминаю, это Крым и Донбасс. Это не только те территории, которые сейчас захвачены. Китай сделал свой выбор. Китайские лидеры такими словами не бросаются. Это очень тщательно выверенная история. Он (китайский лидер – ред.) нечасто делает внешнеполитические заявления. А это значит, что китайское руководство провело консультации и заключило, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс", — сказал Арестович.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вчера, 10 мая. "До 23-го говорили, что только политико-дипломатическим путем, а сейчас мы видим возможность освободить всю территорию Украины", — уточнил Арестович.

Политик отметил, что китайцы очень не любят проигравших. "А еще больше они не любят тех, кто обманывает, а потом проигрывает, как сделал Путин", — подытожил Арестович.

Напомним, Арестович сообщил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Даже "руководитель вторжения в Украину" Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

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