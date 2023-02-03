По России прокатилась волна вооруженных нападений: бежавшие из Украины вагнеровцы устраивают дома террор

Большинство беглецов – это заключенные-вагнеровцы. Грабить и убивать что украинцев, что россиян – им все равно, но в знакомой среде это делать "удобнее". А еще преступники – хорошие психологи и быстро находят способы обмануть людей.

Из российской армии и подразделений ЧВК Вагнера, в рядах которых воюют завербованные заключенные, бегут оккупанты. Некоторые смогли "раствориться" на части Украины, которая пока контролируется захватчиками, однако большинство уже вернулись домой. Их навыки россияне уже ощутили на себе: в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

Об этом пишет Obozrevatel.

Отметим, по данным американских и европейских чиновников, примерное количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам. И, оказавшись на фронте, мобилизованные осужденные быстро понимают, во что ввязались.

Война быстро отрезвляет

"Патриотическая лихорадка, в которой находились эти россияне, исчезает. Потому что ты уже не в диванных войсках, а в самых настоящих: здесь кровь, грязь и можно остаться навсегда. Вероятность вернуться домой "грузом 200" чрезвычайно высока. Война быстро отрезвляет – это факт, и россиянам страшно: мотивация украинцев уничтожить дрянь просто огромна", – говорит офицер одного из украинских спецподразделений, который сейчас находится в районе Бахмута.

Оттуда, где идут самые кровопролитные бои, сбежать уже сложно, однако некоторым российским оккупантам это все же удалось. Большинство беглецов – это зеки-вагнеровцы.

Новая фишка – поиск "украинских диверсантов"

Сбежавшим из Украины оккупантам все же удается прорваться домой, но там тоже нужно выжить и не пропасть. А без документов и денег выход один: "зарабатывать" любым способом.

Думать, что у бандитов и разбойников есть какие-то моральные принципы, – большая ошибка. Грабить и убивать что украинцев, что россиян – им все равно, но в знакомой среде это делать "удобнее". А еще преступники – хорошие психологи и быстро находят способы обмануть людей.

Новая фишка – поиск "украинских диверсантов" в приграничных регионах России. И этим как раз промышляют беглецы, прибывшие из "зоны СВО".

Беглецы-вагнеровцы заходят в квартиры и дома пожилых россиян и говорят, что ищут диверсантов и шпионов ВСУ, а затем действуют по привычной схеме: хозяев связывают, обездвиживают и забирают все деньги и драгоценности.

Один из последних случаев произошел в селе Теребрено Белгородской области. В дом 77-летнего россиянина вошел неизвестный в маске-балаклаве. Он заявил, что здесь прячутся украинские диверсанты и ему срочно нужно осмотреть помещение. Когда пожилой мужчина провел "спецагента" внутрь, тот начал избивать старика кастетом по голове, после чего забрал все сбережения и скрылся.

Подобные нападения произошли также в Кривоносово и Кантемировке Воронежской области РФ, расположенных недалеко от границы с Украиной. Но там уже орудовали двое "защитников", сбежавших с войны в Украине. Они слаженно "работали" в паре и нападали на пожилых и более или менее состоятельных россиян. Преступников до сих пор не поймали.

Останавливают машины, просят якобы помочь и грабят

Еще несколько вооруженных нападений произошло в Ростовской области: там уже орудует группа из трех человек. В этих случаях схема другая: машины россиян останавливают на дороге и просят помощи, а уже потом грабят.

Жители приграничных территорий живут в страхе

Случаи побега россиян из зоны боевых действий в Украине, конечно, умалчиваются, но жители приграничных территорий уже живут в страхе. В то время как их пугают "наступлением ВСУ", опасность пришла от своих соотечественников.

Но после выхода на свободу десятков тысяч осужденных преступников, завербованных в ряды ПИК Вагнера, этого следовало ожидать. А в том, что с каждым днем ситуация будет обостряться, нет никаких сомнений.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что боеспособность российской оккупационной армии за 10 месяцев полномасштабной войны в Украине снизилась на 50%.

Экскомандир "Вагнера" бежал в Норвегию - подробности

Читайте также: