По российским системам ПВО у Мариуполя нанесли удар: какие последствия (фото)

Зафиксирован пожар в районе аэропорта возле оккупированного россиянами города.
Прошлой ночью вблизи временно оккупированного города Мариуполя Донецкой области прогремели взрывы, после чего был зафиксирован пожар в районе аэропорта.
Об этом сообщил утром 10 ноября в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, удар был нанесен по месту базирования расчетов ПВО на линии аэропорт Мариуполя — с. Бердянское”.
“Предварительно поражен один из расчетов ПВО. Утром данные в состоянии уточнения "на земле" — детали впоследствии", — написал он.
Напомним, накануне, 9 ноября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв.
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