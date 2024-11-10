По российским системам ПВО у Мариуполя нанесли удар: какие последствия (фото)

Прошлой ночью вблизи временно оккупированного города Мариуполя Донецкой области прогремели взрывы, после чего был зафиксирован пожар в районе аэропорта.

Об этом сообщил утром 10 ноября в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, удар был нанесен по месту базирования расчетов ПВО на линии аэропорт Мариуполя — с. Бердянское”.

Место базирования ПВО окупантов возле Мариуполя / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

“Предварительно поражен один из расчетов ПВО. Утром данные в состоянии уточнения "на земле" — детали впоследствии", — написал он.

Напомним, накануне, 9 ноября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв.

Как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь

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