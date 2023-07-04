"По сценарию Финляндии и Швеции": глава МИД Британии поддержал вступление Украины в НАТО

Украина сможет вступить в НАТО без обычных проволочек, как это произошло со Швецией и Финляндией.

Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции, которые вступают в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ).

Соответствующее заявление сделал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли газете La Repubblica.

Он отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет, поскольку трудно спрогнозировать, когда завершится война России с Украиной.

"Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", — сказал он.

Также он добавил, что у армии в Киеве теперь есть опыт поставки вооружений и обучения по стандартам НАТО", — сказал Клеверли.

Бывший президент Польши Александер Квасьневский заявил, что вступление Украины в НАТО в сегодняшних условиях означало бы начало Третьей мировой войны.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия — разрешения всех территориальных споров.

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