По сценарию острова Змеиный: эксперт описал возможности для освобождения Крыма

Нужно полностью изолировать остров от внешнего мира и методически и планомерно уничтожать оккупантов.

Освободить Крым от российских окупантов можно по сценарию, ранее использованному Силами обороны Украины (СОУ) для острова Змеиный. Для этого нужно полностью изолировать остров от внешнего мира и методически и планомерно уничтожать оккупантов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, с точки зрения поражения средствами, находящимися в распоряжении украинской армии, фортификационные сооружения и линии обороны во временно оккупированном Крыму напоминают "слоеный пирог" с 40-километровой зоной применения ствольной артиллерии, 80-километровой зоной РСЗО и 120/150-километровой зоной (при перспективе получения средств поражения соответствующей дальности).

“Основная задача СОУ для старта активной фазы данного сценария – это выход к административной границе полуострова. После этого начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове”, – считает эксперт.

Важным моментом Александр Коваленко называет возобновление полного контроля над Азовским морем и выведение из строя Крымского моста. По его мнению, сохранение паромного сообщения возможно только в гражданских целях, а в случае его использования для логистики окупантов паромы должны уничтожаться в море или в портах.

"Таким образом, контингент российских оккупационных войск (РОВ) на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть ежедневный минус, который приведет через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму”, — подчеркнул эксперт.

При этом Коваленко отметил, что уже сейчас на полуостров прилетают ракеты, которые не могут перехватить российские средства ПВО и даже южная полоса полуострова не безопасна для оккупантов.

"Такие возможности значительно разгружают возможности СОУ по созданию максимально эффективной зоны поражения во временно оккупированном Крыму. И сколько бы оккупанты не сосредоточили личного состава на полуострове, после бегства с материкового юга, сто тысяч и даже сто пятьдесят тысяч, это количество будет неважным. Ведь в Крыму эта масса будет в более ужасных условиях, чем на правом берегу Херсонской области. Не в разы, а на порядок”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов уточнил, на какие именно объекты в оккупированном Крыму направлены удары ВСУ.

Читайте также: