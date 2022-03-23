По состоянию на 23 марта в Украине обесточены более 1320 населенных пунктов

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 47,5 тыс. абонентов.
В Украине остаются обесточенными более 1320 населенных пунктов, в общей сложности более 874 тысяч потребителей.
За прошедшие сутки электроснабжение возобновило более 47,5 тыс. абонентов.
В частности, в Донецкой области – 27 тысячам, в Киевской – 8,4 тысячам, в Запорожской – 6 тысячам, в Харьковской – 4 тысячам, в Николаевской – около 2 тысячам, в Сумской – 110 абонентам.
Об этом сообщает министерство энергетики.
Также усилена надежность работы Киевского энергоузла. Газоснабжение восстановлено около 3 тысяч потребителям. Без газоснабжения остаются 290 тысяч потребителей.
Украинская энергосистема больше недели работает совместно с европейской.
Электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, военных, больниц, коммунальных предприятий и других потребителей.
Оператор ГТС полностью контролирует работу украинской ГТС.
Компания продолжает восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате боев. За предыдущие сутки проведены огневые работы на магистральном газопроводе Луганск-Лисичанск-Рубежное, продолжаются восстановительные работы по устранению повреждений на других объектах ГТС.
Общее количество по Украине остановленных из-за вражеских обстрелов газораспределительных станций без изменений – 40 ГРС.
Напомним, в Сумской области без света остаются 73 населенных пункта.
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