По состоянию на сегодняшний день в плену оккупантов находится 11 глав местных общин – Верещук

По состоянию на сегодняшний день в плену оккупантов находится 11 глав местных общин – Верещук

Также ведутся переговоры по освобождению всех граждан в рамках обмена военнопленными.

По состоянию на сегодняшний день в плену оккупантов находится 11 глав местных общин.

Об этом 3 апреля, во время брифинга, рассказала вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что в плену остаются главы Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских, международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от Российской Федерации предоставить информацию о месте нахождения пленных гражданских и состоянии их здоровья", — отметила Верещук.

Она добавила, что в настоящее время также ведутся переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

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