По сравнению с Донбассом это как отпуск: украинские бойцы о боевых действиях на Курщине

Военный пообещал россиянам в Курщине в ближайшее время еще "несколько сюрпризов".

Украинские военные, участвующие в операции на Курщине, говорят, что по сравнению с Донбассом они себя чувствуют в отпуске.

Об этом пишет британское издание The Times.

"Потерпев неустанный обстрел, истощенный моральный дух из-за роста потерь, приказ о передислокации к российской границе вряд ли был более приятным для истощенных украинских защитников Торецкого", – говорится в статье.

"По сравнению с тем, как там, это как отпуск", – смеется теперь 30-летний Сергей, подразделение которого получило приказ выйти из окопов в разрушенном городе на Донбассе для участия в дерзком наступлении Украины через российскую границу на Курск. "Когда мы заехали, у меня была улыбка, как на рекламе зубной пасты. Мы почувствовали эйфорию, облегчение".

Осколочное ранение в голову, которое он получил во время российского авиаудара, возвращавшегося на Курскую линию фронта, было незначительным по сравнению с ранением, полученным его побратимами в Торецке.

Сергей описал бои за Торецк как "битвы за руины", поскольку россияне захватывают украинские населенные пункты только после их полного уничтожения.

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"Я не знаю, что будет с Покровском, но он может быть уничтожен в процессе. Они борются за руины", – сказал он, вспоминая битвы за такие города, как Бахмут и Северодонецк.

Несмотря на продвижение россиян на Покровском направлении, военный не ожидает скорого завершения боевых действий в Курской области.

"Мы будем здесь некоторое время. Расширение линии фронта будет означать, что России придется передислоцировать сюда больше сил. Мы ожидаем, что скоро подарим им еще несколько сюрпризов", – сказал источник.

Ранее главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.

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