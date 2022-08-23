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По стоимости меньше, чем цена яхты олигарха: Подоляк сообщил, сколько стоит огневой паритет Украины в войне

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По стоимости меньше, чем цена яхты олигарха: Подоляк сообщил, сколько стоит огневой паритет Украины в войне

Фото: Associated Press

По мнению советника главы ОП, 200 млн долларов – это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".

Для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HIMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"1 система HIMARS – 4 млн долларов, 50 систем – 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожение российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем… яхта российского олигарха", – говорит он.

По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".

Напомним, 19 августа президент США Джо Байден поручил предоставить Украине новый пакет безопасности на 775 млн долларов. Следует отметить, что одна из главных новинок в этом пакете помощи от США – передача высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM. Это очень мощные ракеты, которые не могут сбивать российские системы ПВО.

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