По сути, это те же "Искандеры": в ГУР уточнили, откуда РФ выпустила по Киеву ракету С-400

Россия испытывает дефицит высокоточных ракет, а запасы неточных насчитывают до 7 тысяч.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал о новой тактике врага по нанесению ракетных ударов по Украине и уточнил, откуда по Киеву запустили С-400.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Скибицкий уточнил, что столицу обстреляли не из Беларуси, а с территории РФ.

"Пуски осуществляли с территории Российской Федерации, это первое. А во-вторых, дефицит высокоточных крылатых ракет, таких как "Калибр", Х-101 и Х-555 заставил Российскую Федерацию использовать для обстрелов зенитные ракеты. Они прошли модернизацию, мы понимаем, какую именно. Не исключается, что в дальнейшем туда будет установлена другая боевая часть", — объяснил он.

Более того, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны добавил, что таких ракет у врага насчитывается до 7 тысяч.

"У них таких ракет, еще со времен Советского Союза, по нашим подсчетам от 6 до 7 тысяч. Этим ракетам уже 30-35-40 лет. То есть идет утилизация и одновременно покрывается дефицит по высокоточному оружию. Модернизация позволяет применять их как минимум на дальность 250 километров. Это, по сути, те же "Искандеры", или другие дальнобойные виды вооружения", — отметил Скибицкий.

Обстрелы Украины зенитными ракетами

Напомним, что во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 14 января враг впервые использовал ракеты к комплексу С-400, чтобы нанести удар по Киеву.

Ранее РФ уже таким образом использовала ракеты к комплексу С-300. Ими РФ, в частности, обстреливала Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Харьковскую, Николаевскую области.

В то же время, как отмечают эксперты, украинские системы ПВО, в том числе и советского образца, не могут сбивать ракеты такого типа. Однако С-400 и С-300 может сбивать современная зенитная ракетная система Patriot, три установки которой западные партнеры пообещали предоставить Украине.

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