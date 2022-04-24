"По тебе прилетает, а ты все равно стоишь": Арестович — о бессмысленном российском способе воевать

"По тебе прилетает, а ты все равно стоишь": Арестович — о бессмысленном российском способе воевать

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ошибка армии РФ в ведении боевых действий состоит в том, что российская система – чрезвычайно централизованная.

Арестович объяснил, что в российской армии отсутствует инициативность меньших по званию военных. Солдаты РФ выполняют только задачи начальства из штаба в Москве, какими бы они ни были бессмысленными.

Об этом советник главы ОП рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

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Российская система чрезвычайно централизована. Они выполняют задачи, только когда есть железная воля старшего командира. Они бросались огромной бессмысленной массой, это было так зрелищно. Накрытие нашей артиллерией – бах, дымы, взрывы. новая колонна – и ровно туда же… Наши артиллеристы снова отстрелялись, вторую колонну сожгли… И так по пять-шесть раз в месяц.

Что такое русский способ воевать? Ты выезжаешь на перекресток, там стоит 60-90 единиц сгоревшей техники, трупы валяются или разорванные куски — а ты все равно выезжаешь и стоишь там. За тобой прилетает, а ты все равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо уезжают раз за разом. Они очень перецентрализованы", — отметил Арестович.

По его словам, армия России начала войну правильно, но была рассчитана на тот тип боевых действий, где противник в течение нескольких дней сдается.

"Многие говорят, что они неправильно начали войну. Они правильно начали. Просто эта война была рассчитана на тип боевых действий, где мы за три дня сдаемся и поднимаем кавычки. А мы не подняли. А дальше все", — сказал советник ОП.

Напомним, ранее Арестович рассказал, сколько на самом деле "кадыровцев" в Украине, где и как они воюют.

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