"По телевизору все хорошо": оккупант рассказал о потерях армии РФ и как его посылают "на**й"

Россиянин жалуется на отсутствие помощи.
Российский оккупант, воюющий против Украины, в разговоре с женщиной жалуется на потери российской армии и рассказывает об отсутствии поддержки.
Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российский оккупант рассказывает жене о большом количестве погибших среди россиян. Он сетует, что после ранения руководства, оккупантов оставили на позиции. Теперь они жалуются на проблемы со здоровьем.
Также россиянин говорит, что в штаб ему нужно идти 4,5 километра, однако там им ничем не помогут, а только пошлют "на*уй".
На это женщина ему отвечает, что в оккупационной армии "только по телевизору все хорошо". Оккупант рассказывает, что им никуда не удалось продвинуться. Напротив, их разбили и ликвидировали 12 захватчиков и более 40 ранили. После этого их ротный скрылся.
Перехваченные разговоры оккупантов
Украинская разведка и СБУ регулярно публикует перехват разговоров российских оккупантов со своими родными.
В одном из разговоров военный РФ рассказал другу об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации в Беларусь. Из разговора слышно, что военный РФ находится в абсолютном отчаянии.
Также опубликовали разговор, в котором военнослужащий России на Херсонском направлении в разговоре с сестрой рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.
Читайте также:
- "Заехали мы, здесь п*здец": оккупант рассказывает об огневом столкновении со своими же подразделениями (перехват)
- Не только Берислав: в Генштабе ВСУ назвали населенные пункты, из которых царапают оккупанты на Херсонщине
- Думала, что с ней этого не произойдет: в России женщина заставила мужчину мобилизоваться и стала вдовой.