"По телевизору все хорошо": оккупант рассказал о потерях армии РФ и как его посылают "на**й"

Российский оккупант, воюющий против Украины, в разговоре с женщиной жалуется на потери российской армии и рассказывает об отсутствии поддержки.

Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский оккупант рассказывает жене о большом количестве погибших среди россиян. Он сетует, что после ранения руководства, оккупантов оставили на позиции. Теперь они жалуются на проблемы со здоровьем.

Также россиянин говорит, что в штаб ему нужно идти 4,5 километра, однако там им ничем не помогут, а только пошлют "на*уй".

На это женщина ему отвечает, что в оккупационной армии "только по телевизору все хорошо". Оккупант рассказывает, что им никуда не удалось продвинуться. Напротив, их разбили и ликвидировали 12 захватчиков и более 40 ранили. После этого их ротный скрылся.

Перехваченные разговоры оккупантов

Украинская разведка и СБУ регулярно публикует перехват разговоров российских оккупантов со своими родными.

В одном из разговоров военный РФ рассказал другу об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации в Беларусь. Из разговора слышно, что военный РФ находится в абсолютном отчаянии.

Также опубликовали разговор, в котором военнослужащий России на Херсонском направлении в разговоре с сестрой рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.

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