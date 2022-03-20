По трупам своих солдат РФ гонит в наступление новые части: Зеленский рассказал о невиданных потерях оккупантов

По трупам своих солдат РФ гонит в наступление новые части: Зеленский рассказал о невиданных потерях оккупантов

Президент сообщил, что отдельные подразделения врага уничтожены на 80-90%.

ВСУ продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям. Украинские защитники наносят российским войскам невиданные потери.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 20 марта.

По его словам, отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

Зеленский рассказал, что в местах особо жестоких боев передний край украинской обороны завален трупами российских солдат, которые никто не забирает. Напротив — за ними гонят в наступление новые части.

Президент признал, что у России есть "бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет и авиабомб".

"Но хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что перестали замечать ваши потери? Неужели вам больше ничего не означают слова "сын", "мать", "отец"? Уже более 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей. Это 14 тысяч родителей. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? Ведь жертв будет только больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", — в очередной раз обратился Зеленский к россиянам.