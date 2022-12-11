По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ракетных ударов

По Украине в воскресенье, 11 декабря, распространяется воздушная тревога. В северных и восточных областях есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует карта тревог.

По состоянию на 13.20 воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

В Сети сообщают об активности российской тактической авиации на границах с Украиной и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, возможны пуски ракет.

Ракетные удары по Украине

Российские террористы от 24 февраля регулярно обстреливают Украину почти всеми имеющимися типами ракет. С 10 октября россияне наносят массированные ракетные удары по нашей энергетической инфраструктуре. оккупанты хотят оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.

Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия обстреливает Украину дальнобойными ракетами. Однако ракеты из комплексов С-300 ВСУ не могут сбивать, поскольку у нас нет таких систем ПВО.

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