По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет

В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска российской стратегической авиации крылатых ракет.

Также читайте В ряде областей объявили об угрозе баллистики

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры во время ракетной атаки на город Торецк 20 сентября убили четырех человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.