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По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска российской стратегической авиации крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры во время ракетной атаки на город Торецк 20 сентября убили четырех человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1270
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