По Украине распространяется воздушная тревога: какая угроза

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей страны.

В Украине 1 января объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучат во всех областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Также угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" – указано в заявлении ВС.

Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Читайте главные новости дня:

Карта тревог 1 января/Скриншот

Напомним, в ночь на 1 января российские оккупанты запустили по Украине рекордных 90 беспилотников Shahed-136/131. Практически все были сбиты силами ПВО, но есть и попадания.

Читайте также: