По Украине распространяется воздушная тревога: какая угроза

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей страны.
В Украине 1 января объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучат во всех областях Украины.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Также угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" – указано в заявлении ВС.
Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Читайте главные новости дня:
- Такого ужаса не было в мире: сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине
- Могут ли выехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью: что говорят в ГПСУ
- Будет ли массовая раздача повесток на блокпостах: объяснение коменданта Киевской области
Напомним, в ночь на 1 января российские оккупанты запустили по Украине рекордных 90 беспилотников Shahed-136/131. Практически все были сбиты силами ПВО, но есть и попадания.
Читайте также: