Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По Украине распространяется воздушная тревога: какая угроза

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По Украине распространяется воздушная тревога: какая угроза

Масштабная воздушная тревога

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей страны.

В Украине 1 января объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучат во всех областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Также угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" – указано в заявлении ВС.

Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Читайте главные новости дня:

Карта тревог 1 января/Скриншот / ©
Карта тревог 1 января/Скриншот

Напомним, в ночь на 1 января российские оккупанты запустили по Украине рекордных 90 беспилотников Shahed-136/131. Практически все были сбиты силами ПВО, но есть и попадания.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
16к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация