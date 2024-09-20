Украиной ширится масштабная воздушная тревога: что известно

В пятницу, 20 сентября в 21:18, в Киеве, а затем уже и по всей Украине, объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Скоростная цель на Днепропетровщину!" – говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги!

Ранее сообщалось, что в Днепре раздаются взрывы.

Затем стало известно, что враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он находится в состоянии средней тяжести. Частично разрушено здание образовательного центра. По предварительным данным, это могла быть ракета "Искандер-М".

Задержан наводчик! Совершал диверсии на железной дороге и наводил российские ракеты на военные объекты

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