Украиной ширится масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность по всей территории Украины, взлет МиГ-31К.
В пятницу, 20 сентября в 21:18, в Киеве, а затем уже и по всей Украине, объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Скоростная цель на Днепропетровщину!" – говорится в сообщении.
В Воздушных силах просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги!
Ранее сообщалось, что в Днепре раздаются взрывы.
Затем стало известно, что враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он находится в состоянии средней тяжести. Частично разрушено здание образовательного центра. По предварительным данным, это могла быть ракета "Искандер-М".
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