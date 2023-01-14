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По Украине ширится масштабная воздушная тревога: в Черкасской ОВА предупреждают о ракетном ударе

По Украине ширится масштабная воздушная тревога: в Черкасской ОВА предупреждают о ракетном ударе

Фото: Associated Press

Людей просят пройти к укрытиям.

Во многих областях объявлена воздушная тревога. Пока известно об активности вражеской авиации. В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в воздухе находятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту.

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Глава черкасского ОВА предупредил об опасности.

"Враг вновь атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00. Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте", — написал в Телеграмм Игорь Табурец.

Напомним, в субботу, 14 января, во время воздушной тревоги россияне ударили ракетой по селу Копылов в Киевской области.

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