По Украине ширится масштабная воздушная тревога: в Черкасской ОВА предупреждают о ракетном ударе

Во многих областях объявлена воздушная тревога. Пока известно об активности вражеской авиации. В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в воздухе находятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту.

Глава черкасского ОВА предупредил об опасности.

"Враг вновь атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00. Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте", — написал в Телеграмм Игорь Табурец.

Напомним, в субботу, 14 января, во время воздушной тревоги россияне ударили ракетой по селу Копылов в Киевской области.

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