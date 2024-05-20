По Украине ширится тревога: какая угроза

Враг запустил ракеты. В то же время в РФ взлетел истребитель МиГ-31К.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 20 мая.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги раздаются на всей территории Украины.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Затем там проинформировали о запуске российской ракеты в направлении Миргорода и еще одной ракеты через Полтавщину.

Еще через минуту в ВС заявили о взлете в России истребителя МиГ-31К и ракетной опасности для всей Украины.

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Карта тревоги 20 мая

Напомним, в ночь на 20 мая РФ устроила атаку по Украине беспилотниками и ракетой "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили все 29 вражеских дронов.

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