По Украине ширится тревога: какая угроза

Враг запустил ракеты. В то же время в РФ взлетел истребитель МиГ-31К.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 20 мая.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги раздаются на всей территории Украины.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Затем там проинформировали о запуске российской ракеты в направлении Миргорода и еще одной ракеты через Полтавщину.
Еще через минуту в ВС заявили о взлете в России истребителя МиГ-31К и ракетной опасности для всей Украины.
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Напомним, в ночь на 20 мая РФ устроила атаку по Украине беспилотниками и ракетой "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили все 29 вражеских дронов.
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