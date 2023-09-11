По Украине ширится тревога: в воздушном пространстве — вражеские ракеты

По состоянию на 08:50 по Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Об этом свидетельствует карта тревоги.

Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, вражеские ракеты летят в направлении Кривого Рога.

"Ракеты на высокой скорости в нашем направлении. Будьте в укрытиях!" — написал он в 08:45.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил информацию об угрозе ракет в направлении Кривого Рога и призвал пройти к укрытиям.

Согласно данным карты, тревога охватила пол Украины. Сначала "покраснели" восточные области, впоследствии – восточные и частично центральные.

Между тем, в Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения врагом.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога 11 сентября

Напомним, утром 11 сентября в Кривом Роге раздались взрывы.