По Украине ширится воздушная тревога: какая причина (карта)

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.

В части областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в восточных и центральных регионах.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Тревожность объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Мониторинговые группы фиксируют активность вражеской авиации в Брянской области РФ.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат украинским СМИ, воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения оккупантами баллистических ракет.

"Спастись от них с помощью ПВО пока мы не можем, поэтому призываем еще раз, кто видит информацию о тревоге, - реагировать на нее", - рассказал спикер Воздушных сил.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине, однако по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.

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