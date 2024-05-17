По Украине ширится воздушная тревога: какая причина

Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Киева.
В половине Украины объявлена воздушная тревога утром 17 мая.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, сирены тревоги раздаются на севере, в центре, на востоке Украины, а также в Винницкой области.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о скоростной цели через Сумщину в направлении Киева.
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Напомним, в ночь на 17 мая в Украине также объявлялась тревога в связи с атакой российских дронов-камикадзе. Враг запустил 20 беспилотников, и все они были уничтожены силами ПВО.
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