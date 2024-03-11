По Украине ширится воздушная тревога: какая угроза

В ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Воздушная тревога в Украине объявлена в части областей 11 марта.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.
Так, сирены тревоги раздаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях и Крыму.
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Напомним, российские захватчики в ночь на 11 марта в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Враг запустил 25 дронов, 15 из которых были сбиты силами ПВО.
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