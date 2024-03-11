По Украине ширится воздушная тревога: какая угроза

В ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине объявлена в части областей 11 марта.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

Так, сирены тревоги раздаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях и Крыму.

Читайте главные новости дня:

Карта воздушной тревоги

Напомним, российские захватчики в ночь на 11 марта в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Враг запустил 25 дронов, 15 из которых были сбиты силами ПВО.

Читайте также: