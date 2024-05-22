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По Украине ширится воздушная тревога: какая угроза

По Украине ширится воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога в Украине

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей страны.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 22 мая.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены воздушной тревоги раздаются во всех областях Украины.

"Внимание. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Впоследствии там добавили, что в воздух взлетели два МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Карта тревоги в Украине 22 мая / ©
Карта тревоги в Украине 22 мая

Напомним, российские войска в ночь на 22 мая атаковали Украину дронами Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили все 24 выпущенных врагом беспилотника.

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