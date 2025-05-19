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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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По Украине ширится воздушная тревога: какие области "покраснели"

Россияне атакуют украинские территории ударными дронами

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В ночь на 19 мая 2025 года Украину атаковали вражеские дроны. Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

  • БПЛА в северной и центральной частях Сумщины, курс западный.

  • БПЛА в северо-восточной части Харьковщины, курс западный.

  • БпЛА восточнее Запорожья, курс северо-западный.

  • БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс южный.

  • БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину.

  • БпЛА из Запорожья, курсом на Днепропетровщину.

Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области. Российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БПЛА типа «Шахед». В результате обстрела в городе поднялись пожары.

«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.

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