По Украине ширится воздушная тревога: в ВСУ призвали срочно пройти в укрытие

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
По состоянию на 11 часов 6 февраля в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.
В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении, опубликованном в 10:57.
Согласно карте, покраснели восточные, южные, центральные и частично северные регионы.
Напомним, в ночь на 6 февраля оккупанты ударили по гостинице на Харьковщине, в результате атаки погиб младенец.
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