По Украине стремительно распространяется тревога: с российского аэродрома взлетели бомбардировщики

Пройдите в укрытие до окончания тревоги, не подвергайте себя опасности.

В ряде областей объявили воздушную тревогу, которая быстро распространяется по Украине. Ракетная опасность – почти во всех областях, кроме западных.

Об этом свидетельствует карта тревог.

По состоянию на 23:30, 12 ноября сирены раздаются в центральных, восточных и северных регионах. Прежде всего тревога была объявлена в Киевской области, затем она быстро распространилась на другие регионы. Следует отметить, что в Луганской области от 4 апреля тревога длится 222 дня.

Срочно пройдите в укрытие до окончания тревоги.

В одном из телеграмм-каналов сообщается, что из аэродрома "Шайковка", близ Смоленской области РФ, вылетели три стратегических бомбардировщика Ту-160. Вероятны пуски ракет. На вооружении могут находиться ракеты Х-22. Отмечается, что эти вылеты могут быть связаны с целью запугивания.

"В настоящее время они над Курской областью в России. Возможны пуски ракет с северо-восточного направления. Будьте в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Россия обстреляла Запорожье и Харьков

Вечером 12 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью и Харькову. В последнем городе во время воздушной тревоги, объявленной на территории области в 22.19, местные жители слышали мощные взрывы. Впрочем, в соцсети утверждают, что взрывы раздавались не в самом областном центре, а на территории области.

В Офисе президента сообщили, что российские военные обстреляли кассетными снарядами один из районов Запорожья. Снаряды упали вблизи 6 жилых домов. Из-за опасности детонации местные власти решили эвакуировать жителей домов. Эти меры принимаются, чтобы взрывотехники могли произвести обезвреживание российских снарядов.

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