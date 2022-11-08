По Украине стремительно распространяется воздушная тревога: вероятность запуска ракет с Черного моря и Каспия (карта)

Пройдите срочно в укрытие.
По состоянию на 21:22 8 ноября в большинстве областей Украины звучит воздушная тревога, стремительно распространяющаяся по регионам.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Сначала тревогу объявили в восточных областях Украины, и через минуту она распространилась на центральные и северные регионы. На западе Украины – спокойно. Следует отметить, что в Луганской области воздушная тревога продолжается уже 218 дней от 4 апреля.
Не пренебрегайте правилами воздушной тревоги. Немедленно пройдите в укрытие до окончания тревоги.
В телеграмм-каналах появилась информация о возможных запусках ракет стратегической вражеской авиацией Ту-95мс и Ту-160 из района Каспийского моря. Эти бомбардировщики запускают ракеты типа Х-101/Х-555. Кроме того, сообщают о возможных пусках ракет с акватории Черного моря.
Иран планирует передать России баллистические ракеты
Ранее в СМИ появлялась информация, что Россия намерена купить до тысячи баллистических ракет из Ирана. На 8 ноября нет информации, что эти ракеты поступили на боевое дежурство в РФ.
По оценкам украинских военных и экспертов, иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar очень опасны. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан объяснил почему. Он отметил, что в Украине почти нет средств, чтобы перехватывать зенитные ракеты.
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