По важному для авиации Путину заводу ударили дроны: в РФ взрывы и пожар

МЧС России (иллюстративное фото) / © ГУ МЧС России

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В ночь на 10 ноября в Новгородской области России прозвучала серия взрывов. Под атакой оказался 123-й авиационный ремонтный завод в Старой Руси, обслуживающий военные самолеты РФ. В районе предприятия были замечены пожарные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и российские Telegram-паблики.

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Местные жители рассказали о нескольких мощных взрывах, прогремевших ночью. По предварительной информации, целью беспилотников мог стать авиаремонтный завод.

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«Под атакой АРЗ. Сообщается о пожаре и движении пожарных машин в район авиаремонтного завода», — говорится в сообщениях пабликов.

Еще вечером 9 ноября в Новгородской области была объявлена опасность из-за угрозы беспилотников. Местные власти также предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Чем важен атакуемый авиазавод для России

123-й авиационный ремонтный завод в Старой Руси занимается ремонтом и техническим обслуживанием российской военно-транспортной авиации.

В частности, предприятие работает с самолетами Ил-76, Ил-78, Л-410 и авиационными двигателями. Поэтому его работа имеет большое значение для поддержания исправности военного авиапарка России.

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Это уже не первое сообщение об ударе по предприятию. 17 марта завод также подвергся атаке. Тогда, по предварительным данным, был поражен ангар для обслуживания Ил-76 и Л-410, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Потери российской авиации: что известно о других инцидентах

Напомним, 29 октября на российском военном аэродроме "Ахтубинск" полностью сгорел истребитель пятого поколения Су-57. По сообщению украинских военных, пожар возник из-за нештатной ситуации при запуске двигателей.

Это уже четвертый Су-57, который Россия потеряла с начала 2026 года. Весной два таких самолета были поражены на аэродроме «Шагол», а еще один истребитель в июле якобы сбили российские силы в результате дружеского огня.

Кроме того, 29 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар комплексом «Нептун» по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области РФ. По сообщению украинской стороны, были уничтожены два истребителя Су-34, которые россияне использовали для ударов управляемыми авиабомбами по Украине.

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Ранее, в ночь на 24 октября, украинские военные также сообщали о поражении самолета на аэродроме «Ейск» и ударах по предприятиям в России. В частности, после атаки на химическом заводе «Тольяттикаучук» вспыхнул масштабный пожар.

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