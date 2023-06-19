По врагу – его же оружием: ВСУ получили партию российских снарядов (фото)

Арсенал оружия оккупанты оставили в Харьковской области во время отступления.
В Харьковской области на днях саперная группа обнаружила склад боеприпасов, которые бросили оккупанты.
Об этом передает Государственная специальная служба транспорта.
В одном из деоккупированных населённых пунктов саперы обнаружили целый арсенал вражеского оружия. Склад боеприпасов российские оккупанты оставили во время отступления.
Более полутысячи взрывоопасных предметов – артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения.
После проведенной сортировки снаряды, пригодные для использования, передали военнослужащим ВСУ. Поврежденные боеприпасы были обезврежены.
Напомним, что в начале июня российские добровольцы затрофеили вражеский БТР на Белгородщине (видео).
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