По врагу – его же оружием: ВСУ получили партию российских снарядов (фото)

Арсенал оружия оккупанты оставили в Харьковской области во время отступления.

В Харьковской области на днях саперная группа обнаружила склад боеприпасов, которые бросили оккупанты.

Об этом передает Государственная специальная служба транспорта.

В одном из деоккупированных населённых пунктов саперы обнаружили целый арсенал вражеского оружия. Склад боеприпасов российские оккупанты оставили во время отступления.

Более полутысячи взрывоопасных предметов – артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения.

Фото: Государственная специальная служба транспорта

Фото: Государственная специальная служба транспорта

После проведенной сортировки снаряды, пригодные для использования, передали военнослужащим ВСУ. Поврежденные боеприпасы были обезврежены.

Фото: Государственная специальная служба транспорта

Напомним, что в начале июня российские добровольцы затрофеили вражеский БТР на Белгородщине (видео).

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