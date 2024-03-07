Антивоенные настроения в российском обществе тихи, но заметны. В городах страны-агрессорки появляются плакаты с призывами помогать ГУРу.

Недовольство россиян путинским режимом и его войной в Украине растет, о чем свидетельствует активное распространение во многих городах страны-агрессора листовок с призывами отправлять информацию в украинскую военную разведку.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Местные жители многих российских городов активно распространяют призывы присылать информацию в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. О "Главном боте разведки" уже узнали на улицах москвы, петербурга, екатеринбурга, таганрога, нижневартовска, архангельска, тверь и городах нижнегородской области", - сообщили в ГУР.

По всей России появились плакаты с призывами присоединяться к ГУР / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По всей России появились плакаты с призывами присоединяться к ГУР / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По всей России появились плакаты с призывами присоединяться к ГУР / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, ранее российские оккупационные силы ФСБ РФ устроили масштабный обыск на трассе Симферополь-Ялта в аннексированном Крыму. Основной целью операции был поиск украинских партизан "АТЕШ". Они во время этого действа как раз проезжали мимо.

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