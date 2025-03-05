По всей территории России раздается воздушная тревога: в чем причина (видео)

В российских регионах раздается воздушная тревога. МЧС проводит проверку системы оповещения по всей стране.

Об этом сообщают пропагандистские телеграммы-каналы.

По всей территории России раздается воздушная тревога

Сирены услышали, в частности, жители Дальнего Востока, Урала и Санкт-Петербурга. Впрочем, на Белгородщине систему будут проверять отдельно, ведь в регионе сирены раздаются из-за ракетной опасности.

Напомним, вечером вторника, 4 марта, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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