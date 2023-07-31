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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
7286
Время на прочтение
1 мин
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.

В ночь на 31 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Сначала сообщалось, о взлете вражеских МиГов 31 К, являющихся носителями ракет "Кинжал". Информация о МиГе не подтвердилась.

Впоследствии в мониторинговых пабликах уточнили, что массовая воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения ("Искандеров").

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.

Карта воздушных тревог на 00:19 31 июля / ©
Карта воздушных тревог на 00:19 31 июля

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Дата публикации
Просмотры
7286
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