По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.
В ночь на 31 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.
Сначала сообщалось, о взлете вражеских МиГов 31 К, являющихся носителями ракет "Кинжал". Информация о МиГе не подтвердилась.
Впоследствии в мониторинговых пабликах уточнили, что массовая воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения ("Искандеров").
По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.
Напомним, что в ночь на 31 июля в Харькове раздались взрывы.
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