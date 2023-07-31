По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.

В ночь на 31 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Сначала сообщалось, о взлете вражеских МиГов 31 К, являющихся носителями ракет "Кинжал". Информация о МиГе не подтвердилась.

Впоследствии в мониторинговых пабликах уточнили, что массовая воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения ("Искандеров").

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность сейчас на всей территории Украины.