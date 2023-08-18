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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: какая причина

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога 18 августа

В пятницу, 18 августа, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины." – говорится в сообщении.

Мониторинговые ресурсы предупреждают, что с российского аэродрома в Саваслейке взлетело несколько истребителей МиГ-31К.

Там утверждают, что в РФ сегодня, 18 августа, с 13:00 до 00:00 будут продолжаться учения экипажей МиГ-31К в РФ. Так что тревоги будут звучать в течение дня. Однако в любой момент россияне могут выпустить "Кинжалы".

Не пренебрегайте собственной безопасностью и немедленно направляйтесь в укрытие.

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Дата публикации
Просмотры
2656
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