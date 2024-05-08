По всей Украине могут ввести отключение света – когда и как будут действовать графики

В среду, 8 мая, вечером, а именно с 18 до 23 часов, по всей Украине могут ввести графики отключения света из-за российских атак по энергообъектам.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", - говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, причина — дефицит электроэнергии в энергосистеме, возникший из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

"Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", — отметили в Укрэнерго".

Напомним, ранее в Министерстве энергетики предупреждали, что по всей Украине могут ввести отключение света из-за российских атак.

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