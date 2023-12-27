По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза пусков "Кинжалов"

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
По состоянию на обед 27 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом свидетельствует карта тревог и командование воздушных сил.
По данным Воздушных сил, вражеские истребители взлетели с российского аэродрома "Саваслейки".
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении, опубликованном в 11:55.
Пройдите срочно в укрытие и оставайтесь там до окончания тревоги!
Напомним, в ночь на 27 декабря Россия выпустила по Украине почти 50 беспилотников. Под ударом оказался юг. К сожалению, есть потерпевшие и жертва.
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