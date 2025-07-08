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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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По всей Украине объявлена ракетная опасность: что известно

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 8 июля

Воздушная тревога 8 июля / © ТСН.ua

Поздно ужин, 8 июля, по всей территории Украины включили сирены из-за угрозы пусков с МиГ-31К.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ)», —говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:56

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:56

По состоянию на 22:58 Воздушные силы призывают быть особенно осторожными жителей Житомирской области, через которую проследовала ракета, и Староконстантинова в Хмельницкой области.

По информации мониторинговых чатов, ракеты предположительно летят на Староконстантинов.

Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины находятся десятки «Шахедов».

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