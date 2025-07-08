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По всей Украине объявлена ракетная опасность: что известно
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
Поздно ужин, 8 июля, по всей территории Украины включили сирены из-за угрозы пусков с МиГ-31К.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ)», —говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 22:58 Воздушные силы призывают быть особенно осторожными жителей Житомирской области, через которую проследовала ракета, и Староконстантинова в Хмельницкой области.
По информации мониторинговых чатов, ракеты предположительно летят на Староконстантинов.
Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Кроме того, в воздушном пространстве Украины находятся десятки «Шахедов».