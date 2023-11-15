По всей Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Из-за взлета МиГ-31К в Украине объявлена масштабная воздушная тревога в среду, 15 ноября.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Командование Воздушных сил призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Напомним, в последние дни участились продолжающиеся тревоги. Причиной является взлет российского МиГ-31К, который дозаправляется в воздухе. Вероятнее всего, эта тревога также не будет исключением.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему увеличилась продолжительность воздушных тревог.
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