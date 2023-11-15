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По всей Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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По всей Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза

Масштабная воздушная тревога

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Из-за взлета МиГ-31К в Украине объявлена масштабная воздушная тревога в среду, 15 ноября.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Командование Воздушных сил призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни участились продолжающиеся тревоги. Причиной является взлет российского МиГ-31К, который дозаправляется в воздухе. Вероятнее всего, эта тревога также не будет исключением.

Карта воздушной тревоги 15 ноября 2023 / ©
Карта воздушной тревоги 15 ноября 2023

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему увеличилась продолжительность воздушных тревог.

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Дата публикации
Просмотры
2333
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