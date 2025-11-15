ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

По всей Украине объявлена воздушная тревога - какая угроза

По всей стране прозвучали сирены после фиксации взлета МиГ-31К.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Утром субботы, 15 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работыпосле прилета дрона по многоэтажке. В результате атаки погибло 6 человек.

Дата публикации
Количество просмотров
414
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie