- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 414
- Время на прочтение
- 1 мин
По всей Украине объявлена воздушная тревога - какая угроза
По всей стране прозвучали сирены после фиксации взлета МиГ-31К.
Утром субботы, 15 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работыпосле прилета дрона по многоэтажке. В результате атаки погибло 6 человек.