По всей Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

В ВСУ предупреждают о ракетной опасности для всей Украины.

По состоянию на 12.50 22 августа во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Воздушные силы Украины объяснили, причиной масштабной тревоги является взлет МиГ-31К ВВС РФ. Истребители взлетели с российской авиабазы "Саваслейка" Нижегородской области.

В ВСУ предупреждают о ракетной опасности для всей Украины.

Пройдите в укрытие до окончания тревоги!

Напомним, что МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Карта воздушной тревоги 22 августа 2023 года.

Напомним, в ВСУ предупреждают, что Россия может готовить ракетные удары в День Независимости.

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